Rigoni: "A Firenze perso per il rigore, fino a quel momento stavamo dominando la partita"

Emiliano Rigoni, centrocampista dell'Atalanta ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla partita contro la Fiorentina: "Abbiamo disputato un'ottima partita. Spiace aver perso in...

Emiliano Rigoni, centrocampista dell'Atalanta ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla partita contro la Fiorentina: "Abbiamo disputato un'ottima partita. Spiace aver perso in questo modo, per un episodio che ci ha tagliato le gambe. Fino al rigore stavamo conducendo la gara" conclude cosi il centrocampista atalantino.