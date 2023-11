Bertoni: “Beltran uscirà dal letargo, Nico deve fare più gol su azione. Obiettivo Fiorentina? La continuità”

Daniel Bertoni ex calciatore della Fiorentina ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Beltran? Uscirà dal letargo del gol perché ha le capacità e tutte le carte in regola per fare bene. È molto bravo e dinamico, però non può giocare spalle alle porta perché se lo mangiano i difensori avversari come è accaduto contro l’Inter. Non gli lasciavano giocare un pallone e lui adesso deve capire come agire al meglio contro i difensori avversari. Deve tornare indietro e poi trovare lo scatto decisivo, altrimenti non può diventare efficace.

Nico? Mi aspetto più gol su azione. Quello in cui fa davvero la differenza è il saper tornare indietro, recuperare palloni e poi attaccare. In questo è eccezionale.

Obiettivo Fiorentina? La continuità, è una squadra strana. Vince a Napoli alla grande e poi perde in casa con l’Empoli. E contro il Bologna ha vinto in extremis. Deve pensare all’equilibrio, invece spesso Italiano va all’attacco”.

