Bertoni: "I tifosi si aspettano tanto, ma credo rimarranno delusi. Il problema resta la difesa..."

A TMW Radio è intervenuto l’ex viola Daniel Bertoni: “Io credo che la società punti sui giovani, la gente deve pensare che la società non è che non vuole spendere ma vuole farlo per giovani promettent...

A TMW Radio è intervenuto l’ex viola Daniel Bertoni: “Io credo che la società punti sui giovani, la gente deve pensare che la società non è che non vuole spendere ma vuole farlo per giovani promettenti, per fare una squadra per il futuro. Il prossimo anno non sarà facile per i viola, credo che i tifosi in questo momento sognino di lottare per qualcosa e che quest’anno per loro potrebbe arrivare una delusione.

Simeone? Dovrà adeguarsi a una piazza come Firenze, forte anche calcisticamente. Vediamo come si fa la squadra, ci sono dei giocatori bravi come Chiesa, Eysseric, ma penso che la Fiorentina deve risolvere le falle che ci sono dietro. Credo che Pantaleo sia bravo e sappia cosa fare”.