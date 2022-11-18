Bertoni: "La Fiorentina è costretta a vendere Gonzalez. Non è Maradona, il prezzo sarà basso"

L'ex giocatore della Fiorentina Bertoni a Il Corriere Fiorentino ha parlato della vicenda tra la Fiorentina e Nico Gonzalez

L'argentino ex giocatore della Fiorentina Daniel Bertoni ha parlato al Corriere Fiorentino. Queste le sue parole sulla possibile vendita di Nico Gonzalez: "Cessione di Nico causa brutta situazione? Quando sei costretto a vendere, è difficile spuntare un prezzo alto. Non è Maradona, Antognoni o Batistuta per intendersi. 25 milioni sono tanti in un momento come questo, per un giocatore che dribbla bene ma segna poco".

L'INTERVISTA COMPLETA A DANIEL BERTONI

https://www.labaroviola.com/bertoni-attacca-la-fiorentina-deve-chiedere-scusa-a-nico-gonzalez-visto-tornera-a-casa-infortunato/192957/