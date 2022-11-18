Bertoni attacca: "La Fiorentina deve chiedere scusa a Nico Gonzalez visto tornerà a casa infortunato"

L'ex giocatore della Fiorentina Bertoni a Il Corriere Fiorentino ha parlato della vicenda tra la Fiorentina e Nico Gonzalez

L'argentino ex giocatore della Fiorentina Daniel Bertoni ha parlato al Corriere Fiorentino. Queste le sue parole: "Gonzalez? Visto che tornerà a casa infortunato qualcuno dovrebbe chiedergli scusa per quello che ha detto. Io dico che Firenze merita rispetto. Da parte di tutti. Poi dipende che cosa ha voglia di fare lui: se ha in testa di rimboccarsi le maniche, ben venga. Ma si ricordi che i fiorentini vogliono vedere attaccamento alla maglia. Cessione di Nico causa brutta situazione? Quando sei costretto a vendere, è difficile spuntare un prezzo alto. Non è Maradona, Antognoni o Batistuta per intendersi. 25 milioni sono tanti in un momento come questo, per un giocatore che dribbla bene ma segna poco".

SAPONARA SPIEGA IL GENIO

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