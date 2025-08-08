Sentite Bertoni: “La Fiorentina può vincere un trofeo e sperare in un piazzamento in Champions”

Daniel Bertoni, ex calciatore della Fiorentina, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport: “Penso che questa Fiorentina possa puntare a vincere un trofeo, Conference League o Coppa Italia, e poi sperare in un piazzamento in Champions League, anche se non è facile perché deve lottare con tante squadre di livello, ma grazie a Stefano Pioli può provarci. Bisogna sempre prefissare un obiettivo al massimo, in una città bella e importante come Firenze. Pioli? È bravo, in campo e come persona, e fra l’altro l’ho conosciuto anche da avversario, quando abbiamo giocato contro in Serie A. È diverso dagli altri che sono stati in panchina a Firenze negli ultimi anni perché erano degli emergenti, mentre lui è già affermato e ha vinto uno scudetto in Italia. A me però è piaciuto anche Raffaele Palladino, soprattutto per il fatto che è riuscito a battere molte big nella passata stagione in campionato e non è semplice.

Sono molto legato a Firenze, per l’amore che ho per la città, auguro lo scudetto però già un posto in Champions sarebbe bellissimo. Farebbe felice anche uno dei miei nipoti che si chiama Dante, in onore del sommo poeta Alighieri, ed è tifosissimo della Fiorentina. Se invece l’Inter vincesse lo scudetto, sarebbe felicissimo un altro mio nipote, Benjamin, pazzo da sempre per Lautaro Martinez e grande nerazzurro. Dopo aver pianto per la Champions, vuole tornare a vincere. Arriverò per l’inizio del campionato e starò un po’ a Napoli dove ho ancora molti amici e un po’ a Firenze. Mi accolgono sempre tutti benissimo e ne sono felice. Poi spero di essere al Franchi per Fiorentina-Napoli del 13 settembre. È la mia partita”.