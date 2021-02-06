Bertoni: "Quarta si è adattato subito. Pezzella non lo vedo molto bene. Spero possa riprendersi"

Bertoni consiglia la Fiorentina sui possibili acquisti futuri.

L'ex attaccante della Fiorentina,, ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole sulla sfida persa dalla Fiorentina contro l'Inter di Conte:

Inter troppo superiore? "Sono d’accordo però non vuol dire nulla perché la Fiorentina deve giocare sempre con la fiducia. Si poteva fare di più, dispiace per la traversa colpita".

Martinez Quarta? "Si sta adattando bene a Firenze. È un calciatore di qualità e di quantità".

Pezzella? "Lo vedo un po’ giù, non molto bene. Speriamo che possa riprendersi perché a me piace, è un bravo giocatore. La violq ha bisogno di un regista in mezzo al campo e di un centravanti dal peso calcistico".

Dragowski? "E’ quasi sempre eccezionale, quando arrivano tanti tiri il portiere deve essere una delle figure di riferimento".

Commisso? "Per la società ha fatto cose buone come il centro sportivo e sta lavorando per stadio, ma la gente vuole già vincere qualcosa o qualificarsi in Europa".

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