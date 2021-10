Bertoni rivela: “Ho il cancro alla prostata, gli ultimi esami però lasciano ben sperare”

Brutte notizie per Daniel Bertoni, ex grande del nostro calcio anni ’80 ed ex calciatore di Napoli, Udinese e Fiorentina. Intervistato da Radio Buenos Aires Late, ha confessato di avere un cancro: “Ho il cancro alla prostata, gli ultimi esami che ho effettuato lasciano comunque ben sperare. Per fortuna ho un’ottima assicurazione medica e gli oncologi qui sono tra i migliori”. Bertoni è stato una dei grandi protagonisti della Serie A degli anni ’80 giocando con con il Napoli di Maradona, con cui ha vinto anche il Mondiale del 1986, con l’Udinese di Zico e con Passarella e Antognoni nella Fiorentina. Lo riporta Calciomercato.com

