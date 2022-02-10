Alessandro Bertoni: "Sembra che la Fiorentina lavori per la Juve visto che gli cede sempre i migliori"

Db Torino 06/02/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus-Hellas Verona / foto Daniele Buffa/Image Sportnella foto: esultanza gol Dusan VlahovicAi microfoni di tuttomercatoweb è intervenuto Aless...

Db Torino 06/02/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus-Hellas Verona / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: esultanza gol Dusan Vlahovic

Ai microfoni di tuttomercatoweb è intervenuto Alessandro Bertoni, ex giocatore della Fiorentina. Tra le tematiche trattate non poteva certo mancare il passaggio di Vlahovic alla Juventus. Bertoni ha ironizzato sulla cosa, non nascondendo però un sorriso amaro. Questa la sua battuta: "Beh, pare che la Fiorentina lavori per la Juventus visto che tutti i migliori ultimamente sono passati in bianconero. La sensazione è che la squadra abbia perso parecchio”.

IL CITTADELLA ELOGIA LA FIORENTINA PER AVER CEDUTO VLAHOVIC

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