Bertoni: “Simeone ha l’ultima possibilità in viola. In futuro mi piacerebbe...”

L'ex calciatore di Fiorentina e Napoli Daniel Bertoni è intervenuto a Maracanà, durante TMW Radio, per parlare dei vari temi di giornata.Sull'attaccante della Fiorentina Simeone"E' Nazionale, la Fiore...

L'ex calciatore di Fiorentina e Napoli Daniel Bertoni è intervenuto a Maracanà, durante TMW Radio, per parlare dei vari temi di giornata.

Sull'attaccante della Fiorentina Simeone

"E' Nazionale, la Fiorentina ha speso tanti soldi, non ha rispettato le aspettative, ha l'ultima possibilità di mantenere il suo posto. Se non risponde, meglio venderlo anche a gennaio. Futuro? Mi piacerebbe far parte della Fiorentina".

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