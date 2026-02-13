Bertoni: “Vanoli ha poche colpe. Kean e De Gea? Non bastano due giocatori”

L’ex Fiorentina Daniel Bertoni ha parlato della situazione della squadra viola in un’intervista rilasciata a news.superscommesse.it, soffermandosi sulle difficoltà in campionato e sulle responsabilità dell’allenatore.

«La Fiorentina non riesce a tirarsi fuori dai guai, però alla fine si salverà, anche se le costerà molto in termini di sacrifici. Con il Torino era una gara troppo importante e andava vinta», ha spiegato Bertoni.

Sulle responsabilità di Vanoli, l’ex viola è netto: «Ha poche colpe, perché non è stato lui a costruire la rosa. Certo, forse non riesce ancora a capire bene come mettere la squadra nelle migliori condizioni in campo, ma non sarebbe facile per nessuno. I giocatori sono in palese difficoltà e lavorare su qualcosa che non hai scelto tu non è mai semplice. Per me non ha responsabilità evidenti».

Infine, un passaggio sul rendimento dei singoli, in particolare di Moise Kean e David de Gea: «È un problema di tutto il gruppo, due calciatori non possono fare un’intera squadra. Kean l’anno scorso ha segnato molto, è vero, e De Gea parava forse più di oggi. Ma questo succedeva perché tutta la squadra rendeva meglio. Quando le cose vanno bene o vanno male, dipende sempre dal collettivo. Se non trovi gli accorgimenti tattici giusti per valorizzare i giocatori, anche i top player finiscono per rendere meno».