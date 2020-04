Ecco un altro estratto dell’intervista di Daniel Bertoni al Corriere Fiorentino: “Chiesa e Castrovilli? Sono due gioielli, due giocatori d’élite che però devono crescere e migliorare. Chiesa ha tutto per essere un grande attaccante ma gli manca il gol e per me non è una punta vera. Castrovilli è completo, mi piace la sua capacità di dribbling e di recupero. Se la Fiorentina li vendesse con i loro soldi rifarebbe tutta la squadra ma per essere un grande club devi comprare giocatori alla loro altezza che costerebbero tanto lo stesso. Perciò spero che li tengano per tanto tempo e ne facciano due bandiere. Pezzella? È un difensore forte, con personalità e un buon colpo di testa. Mi piace la linea a tre che ha la Fiorentina, dovrebbe però prendere una riserva all’altezza. Se la Fiorentina vuole, le indico un paio di nomi qui in Argentina e in Sudamerica in generale. Anzi rinnovo l’appello a Commisso: se vuole un osservatore io ci sono e costo anche poco (ride, ndr)”.