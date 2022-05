Bertoni confessa: “Meglio ladro che secondo. Scudetto dell’82 delusione più grande della mia carriera”

Daniel Bertoni, ex centrocampista viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nella ricorrenza dello scudetto “rubato” alla Fiorentina dalla Juventus nel ’82. Ecco le sue parole: “Tutti conoscono il mio amore per Firenze e la Fiorentina. Quell’anno avevamo uno squadrone, che nei primi 20′ minuti era già in vantaggio di uno o due gol. Per lo scudetto io ho sentito dire ‘meglio secondi che ladri’. Beh, io avrei preferito essere ladro che secondo. Volevo vincerlo quel campionato. Non vincerlo è stata una delle più grandi delusioni della mia carriera”.

