Bertoni: “Retegui lo vedrei bene alla Fiorentina, non diventerà Batistuta ma è davvero bravo”

Daniel Bertoni, ex giocatore argentino della Fiorentina, che ha vestito la maglia viola dal 1980 al al 1984, ha parlato di Retegui, il centravanti italo-argentino classe 99 di proprietà del Boca che verrà convocato da Mancini in nazionale. Le parole di Bertoni a TMW:

“Un giocatore che mi piace molto è quello che pare sia in orbita Nazionale di Mancini, ovvero Mateo Retegui. È bravo, è forte, va su tutti i palloni, un goleador, lo vedrei bene alla Fiorentina per esempio. In Argentina ci sono tanti bravi giovani con doppia nazionalità. Lui è un ragazzo giovane che si può preparare per il futuro: è un giocatore forte, con il fiuto del gol e forte fisicamente. Se si abitua al calcio italiano non dico che diventerà Batistuta, però è davvero bravo. E’ simile come forza fisica. E’ un giocatore che alla Fiorentina, ripeto, lo avrei visto bene, gioca bene fuori dall’area, spalle alla porta. Il calcio italiano è più difficile fisicamente e tatticamente, vediamo”.

