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Bertoni: “Italiano somiglia a Simeone. La Fiorentina deve arrivare in Europa”

La Fiorentina merita di stare in vetta alla classifica. Italiano sta marcando a fuoco la sua squadra, 4-3-3 con tanti calciatori in area

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2022 09:45
Bertoni: “Italiano somiglia a Simeone. La Fiorentina deve arrivare in Europa” -
Rassegna Stampa
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.04.2021, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha intervistato l’ex Fiorentina Daniel Bertoni, ecco alcuni estratti: “I viola devono arrivare in Europa, Firenze merita di stare in vetta alla classifica. Italiano? Sta marchiando a fuoco la squadra con il suo stile. Il suo 4-3-3 porta in area tanti calciatori. Per la capacità di connettersi con loro, mi ricorda Simeone. Infatti i tifosi lo amano”.

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