Bertoni: “Italiano somiglia a Simeone. La Fiorentina deve arrivare in Europa”
La Fiorentina merita di stare in vetta alla classifica. Italiano sta marcando a fuoco la sua squadra, 4-3-3 con tanti calciatori in area
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha intervistato l’ex Fiorentina Daniel Bertoni, ecco alcuni estratti: “I viola devono arrivare in Europa, Firenze merita di stare in vetta alla classifica. Italiano? Sta marchiando a fuoco la squadra con il suo stile. Il suo 4-3-3 porta in area tanti calciatori. Per la capacità di connettersi con loro, mi ricorda Simeone. Infatti i tifosi lo amano”.
LEGGI ANCHE, INFANTINO: “IL GIORNO MIGLIORE PER ESSERE A FIRENZE, HA PERSO LA JUVENTUS ED HA VINTO LA FIORENTINA”
https://www.labaroviola.com/infantino-il-giorno-migliore-per-essere-a-firenze-ha-perso-la-juventus-ed-ha-vinto-la-fiorentina/171475/