Bertoni: "Pezzella ha carattere, mentre Simeone non è ancora un goleador. La Fiorentina si sta formando..."

A Tuttomercatoweb.com parla l’ex giocatore di Napoli e Fiorentina Daniel Bertoni. “La squadra viola ancora si sta formando, ha cambiato tanto rispetto all’anno scorso e ci sono giovani interessanti. C...

A cura di Redazione Labaroviola 07 dicembre 2017 16:39

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