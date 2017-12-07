Bertoni: "Pezzella ha carattere, mentre Simeone non è ancora un goleador. La Fiorentina si sta formando..."
A Tuttomercatoweb.com parla l’ex giocatore di Napoli e Fiorentina Daniel Bertoni. “La squadra viola ancora si sta formando, ha cambiato tanto rispetto all’anno scorso e ci sono giovani interessanti. C...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2017 16:39
A Tuttomercatoweb.com parla l’ex giocatore di Napoli e Fiorentina Daniel Bertoni. “La squadra viola ancora si sta formando, ha cambiato tanto rispetto all’anno scorso e ci sono giovani interessanti. Certo, se il Napoli vuol vincere lo scudetto non potrà permettersi di perdere in casa. Però nel calcio le gare vanno sempre giocate. Mi aspetto una bella partita e che vinca il migliore. Simeone? Ancora non è il goleador che tutti vorrebbero vedere ma non è male. Pezzella ha personalità, è un giocatore di carattere”.