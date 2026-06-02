Conte più lontano dalla Nazionale, il Fenerbahce e l'Arabia tentano l'ex tecnico del Napoli

Il tecnico leccese potrebbe uscire dalla corsa per la panchina azzurra con offerte monstre da Turchia e Arabia

La decisione di interrompere la sua avventura sulla panchina del Napoli ha proiettato immediatamente Antonio Conte al centro dei desideri del mercato internazionale degli allenatori. Le speculazioni sul domani del tecnico salentino si rincorrono senza sosta, alimentando anzitutto le voci su un possibile e suggestivo ritorno alla guida della Nazionale italiana. Per l'ex allenatore di Juventus e Inter si tratterebbe dell'occasione perfetta per chiudere quel cerchio rimasto aperto dopo gli Europei del 2016, quando gli azzurri vennero eliminati ai quarti di finale ai calci di rigore per mano della Germania; tuttavia, la sua ascesa alla panchina dell'Italia è tutt'altro che scontata, nonostante la Federazione sia alla ricerca del sostituto definitivo di Silvio Baldini, attuale traghettatore ad interim dopo l'esonero di Gennaro Gattuso.

Le sirene più insistenti per il futuro di Conte sembrano però suonare da lidi lontani, con la Turchia e l'Arabia Saudita pronte a darsi battaglia a colpi di milioni. A Istanbul, il tecnico potrebbe farsi ammaliare dal progetto di Hakan Safi, ambizioso investitore in corsa per la presidenza del Fenerbahçe determinato a spezzare un lungo digiuno di successi nazionali; a supportare questo piano ci sarebbe anche Paolo Maldini, pronto a entrare nei quadri dirigenziali del club turco per calare sul piatto un'offerta d'ingaggio faraonica da circa 15 milioni di euro a stagione. Una cifra da capogiro che rischia però di essere polverizzata dalle proposte indecenti in arrivo dalla Saudi League: in terra araba si mormora infatti di cifre vicine ai 25 milioni di euro annui – una quota analoga a quella percepita da Simone Inzaghi sulla panchina dell'Al Hilal – capaci di stracciare la concorrenza di qualsiasi club europeo o transcontinentale. Il destino di Antonio Conte resta dunque un enigma affascinante, ma una cosa è certa: la sua firma sul prossimo contratto sarà trattata con lo status e le cifre riservate ai più grandi top player del calcio mondiale.

Lo scrive Eurosport