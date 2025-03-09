Conte non ha dubbi: "Abbiamo meritato la vittoria. Dobbiamo fare più gol per quanto produciamo"

Le squadre che vogliono vincere si costruiscono con determinati principi, io ne so qualcosa

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha così parlato a DAZN dopo la vittoria sulla Fiorentina: "Ho visto una squadra che sicuramente ha meritato la vittoria. Potevamo ottimizzare di più ciò che è stato creato, lasciamo molti punti attorno al novantesimo e oggi tenerla in bilico fino all'ultimo ha creato un po' di ansia. Per quello che produciamo dobbiamo fare più gol. Non ho detto niente di particolare, ognuno di noi ha una propria storia. Io quando parlo dico la verità, non ho detto chissà cosa. Non ho detto niente di particolare, ognuno di noi ha una propria storia. Io quando parlo dico la verità, non ho detto chissà cosa. Dobbiamo fare più gol per quanto creiamo. Le squadre che vogliono vincere si costruiscono con determinati principi, io ne so qualcosa, e mi permetto alle volte di dire qualcosa".