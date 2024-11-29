Conte: "Il livello del calcio in Italia è sempre più alto, basta vedere cosa sta facendo la Fiorentina"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato in vista della sfida contro il Torino, soffermandosi anche sulla Fiorentina: “Il livello in Italia è sempre più...

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato in vista della sfida contro il Torino, soffermandosi anche sulla Fiorentina: “Il livello in Italia è sempre più alto, lo confermano i risultati in Europa ma anche la Serie A stessa. Basta vedere cosa sta facendo la Fiorentina, o la Lazio, squadre forti che se la giocano alla pari con tutti. Poi ci sono le solite Juve, Milan e Inter, l'Atalanta che si è imposta in Europa. La classifica prima o poi si allungherà, ma può succedere di tutto”.

SENTITE CARESSA: “SE LA FIORENTINA GIOCA COME AL SOLITO CONTRO L’INTER RISCHIA GROSSO, OCCHIO A THURAM”

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