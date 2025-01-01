CM.com scrive: "Folorunsho a Firenze lunedì, Conte non dà il via libera prima dello scontro diretto"

Il mediano del Napoli Michael Folorunsho pare ormai il prescelto per ereditare tatticamente il ruolo di Bove nello scacchiere di Palladino

Sarà Michael Folorunsho, salvo sorprese che non sembrano all'orizzonte, il primo rinforzo invernale della Fiorentina. Il centrocampista, già gradito a Palladino in estate, non fa parte dei piani di Antonio Conte che lo ha addirittura escluso dai convocati per l'ultima gara dell'anno vinta contro il Venezia, e ha raggiunto un accordo con la società viola.

La base della trattativa è un prestito con diritto di riscatto inferiore ai 10 milioni, con l'ex Verona che si legherebbe per altri 4 anni, cioè fino al 2029, alla Fiorentina in caso di attivazione dell'opzione. Cosa manca per chiudere? Bisogna ancora trovare la quadra definitiva col Napoli, ma tutte le parti sono interessate a chiudere l'affare.

Un tema può essere l'imminente confronto diretto in campionato, il 4 gennaio: la Fiorentina ha bisogno di Folorunsho quanto prima, ma è difficile immaginare che il Napoli se lo voglia trovare contro tra pochi giorni. Dovrebbe essere allora il giorno dell'Epifania, lunedì 6 gennaio, quello buono per celebrare questo matrimonio calcistico, almeno ufficialmente dato che siamo già sul rettilineo finale.

Folorunsho accetta la Fiorentina dopo essere stato molto vicino alla Lazio del suo mentore Marco Baroni, con il quale ha lavorato alla Reggina e al Verona negli anni. A Roma è sbocciato Dele-Bashiru, e con quel che è capitato allo sfortunato Bove quella viola è la pista che gli può offrire più spazio anche nell'ottica di una possibile riconquista della convocazione in Nazionale dopo quella di Euro 2024.

Lo riporta https://www.calciomercato.com/

Pradè: “De Gea campione, leader ed esempio, per lui anticipata la concorrenza grazie a Commisso”

https://www.labaroviola.com/prade-de-gea-campione-leader-ed-esempio-per-lui-anticipata-la-concorrenza-grazie-a-commisso/283000/