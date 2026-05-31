"De Bruyne impari da Modric, faccia il professionista e non dia giudizi su dirigenza e allenatore"

Stellini risponde alle parole del belga dopo l'addio di Conte al Napoli ed esalta Modric come modello di leadership e professionalità

"Forse non ha molto senso che al Napoli arrivino giocatori di 33 anni che, con un passato importante, pensano più alla bellezza del gioco piuttosto che al risultato della squadra", ha dichiarato Cristian Stellini, vice di Conte in azzurro, in risposta a Kevin De Bruyne. Il belga aveva infatti detto a Nieuwsblad di non aver gradito l'epressione calcistica della squadra in questa stagione, motivo per cui si è definito contento dell'addio di Conte.

Stellini, che ha parlato a Il Corriere dello Sport, ha poi aggiunto: "Giocatori di questa esperienza devono essere un esempio per i giovani per entusiasmo. Lui non me l'ha trasmesso: gli auguro di vivere ciò che desidera in futuro, magari già con Garcia in Nazionale".

MODRIC COME ESEMPIO - Se De Bruyne, a detta di Stellini, non ha mai dato entusiasmo ed esempio ai giovani, questo non si può dire per quel che ha fatto Modric al Milan. Il vice di Conte, citando il Pallone d'Oro del 2018, spiega infatti: "Mi ha colpito per come si è inserito in rossonero, ha guidato i compagni con leadership ed entusiasmo, e la squadra giocava un calcio molto pragmatico".

Sempre riguardo Modric, conclude Stellini: "Non ha mai dato giudizi sull'allenatore o sulla dirigenza. Fare il professionista vuol dire anche cercare di rendere l'ambiente in cui lavori il milgliore possibile, dando il giusto esempio".

Lo riporta gianlucadimarzio.com