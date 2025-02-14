Sentite Conte: "Io il primo a criticare il VAR. Ma se ne parla solo quando toccano certe squadre"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato del VAR dolo la settimana ricca di polemiche per gli episodi arbitrali: "Io ho già detto quello che dovevo dire,...

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato del VAR dolo la settimana ricca di polemiche per gli episodi arbitrali: "Io ho già detto quello che dovevo dire, sono stati pure attaccato duramente quando ho parlato del VAR, l'ho fatto per primo. Ho parlato anche per gli allenatori, ma mi sono accorto che qualcuno si è tirato fuori dicendo che parlavo per me, ma ho visto che poi sono tornati, si sono lamentati. Forse il noi era giusto, non era un discorso per me. Non voglio tornarci nelle discussioni, sarebbe stupido, quello che dovevo dire l'ho detto. Mi fa sorridere che molti sono venuti sulla mia linea quando sono stati toccati personalmente, pure alcuni media si sono schierati quando sono state toccate alcune squadre, quando ho parlato io invece non c'è stata tutta questa solidarietà, fa capire la discrepanza quando sei a Napoli".