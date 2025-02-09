Labaro Viola

Il Napoli frena ancora contro l'Udinese. Conte spera in un altro regalo della Fiorentina

Gli azzurri pareggiano anche con l'Udinese e sperano che la Fiorentina, scivolata momentaneamente al sesto posto, fermi nuovamente l'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2025 23:36
Il Napoli frena ancora contro l'Udinese. Conte spera in un altro regalo della Fiorentina -
News
Fiorentina
Inter
Napoli
Udinese
Conte
Condividi

Un'altra frenata per il Napoli di Antonio Conte: finisce solo 1-1 per gli azzurri il match contro un'ottima Udinese allo stadio Maradona. Con questo punto i partenopei salgono a 55 punti rimanendo sicuri della vetta solitaria, ma in caso di vittoria domani a San Siro contro la Fiorentina, l'Inter di Simone Inzaghi si porterebbe a -1 dal primo posto. L'Udinese sale invece a 30 punti.

Napoli 55
Inter 51*
Atalanta 50
Lazio 45
Juventus 43
Fiorentina 42*
Milan 38*
Bologna 38*
Roma 34
Udinese 30
Torino 28
Genoa 27
Cagliari 24
Lecce 24
Verona 23
Como 22
Empoli 21
Parma 20
Venezia 16
Monza 13

*Una gara in meno

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Lo Monaco: “La Fiorentina ha dominato il mercato invernale, può battere chiunque”

https://www.labaroviola.com/lo-monaco-la-fiorentina-ha-dominato-il-mercato-invernale-puo-battere-chiunque/288326/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok