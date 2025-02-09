Il Napoli frena ancora contro l'Udinese. Conte spera in un altro regalo della Fiorentina
Gli azzurri pareggiano anche con l'Udinese e sperano che la Fiorentina, scivolata momentaneamente al sesto posto, fermi nuovamente l'Inter
Un'altra frenata per il Napoli di Antonio Conte: finisce solo 1-1 per gli azzurri il match contro un'ottima Udinese allo stadio Maradona. Con questo punto i partenopei salgono a 55 punti rimanendo sicuri della vetta solitaria, ma in caso di vittoria domani a San Siro contro la Fiorentina, l'Inter di Simone Inzaghi si porterebbe a -1 dal primo posto. L'Udinese sale invece a 30 punti.
Napoli 55
Inter 51*
Atalanta 50
Lazio 45
Juventus 43
Fiorentina 42*
Milan 38*
Bologna 38*
Roma 34
Udinese 30
Torino 28
Genoa 27
Cagliari 24
Lecce 24
Verona 23
Como 22
Empoli 21
Parma 20
Venezia 16
Monza 13
*Una gara in meno
Lo riporta tuttomercatoweb.com
Lo Monaco: “La Fiorentina ha dominato il mercato invernale, può battere chiunque”
https://www.labaroviola.com/lo-monaco-la-fiorentina-ha-dominato-il-mercato-invernale-puo-battere-chiunque/288326/