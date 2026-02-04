Lang distrugge Conte: “Non c’è mai stato feeling, non mi ha trattato bene. La verità verrà a galla”

Noa Lang si toglie un sassolino dalla scarpa. L’ex esterno offensivo del Napoli, passato nell’ultima finestra di mercato al Galatasaray, in una intervista a Espn ha attaccato il suo ex allenatore, Antonio Conte: “Il mio arrivo in Turchia al Galatasaray parla da sé, come posso spiegarlo in maniera semplice? Non ho mai avuto nessun tipo di feeling con l’allenatore. So che in Olanda siete convinti che sia colpa mia, ma un giorno la verità verrà a galla. Sono sotto contratto con il Napoli (il Gala lo ha preso in prestito con diritto ndr) e ho molto rispetto.

Posso dire di avere un ottimo rapporto con quasi tutti nel club”. “Onestamente prima di scegliere il Galatasaray ho fatto le mie riflessioni, quello turco è un grande club, senza alcun dubbio, ma di solito non sono uno vuole andarsene dopo sei mesi. Al Napoli nove persone su dieci non volevano che me ne andassi. Ero ben inserito nel gruppo, mi allenavo bene ma quando ho avuto la possibilità di giocare la gente parlava male di me. Ma non ero affatto d’accordo. Per quanto riguarda lo stile di gioco, ho fatto bene”

Lang chiude lanciando un’altra stoccata a Conte: “Bisogna essere trattati in modo equo, al Napoli non ho avuto affatto questa sensazione. Inizialmente ho pensato di restare e lottare, per guadagnare la fiducia ma in estate c’è il Mondiale e non potevo rischiare. La scelta del Galatasaray è basata principalmente su questo”. Lo scrive Calciomercato.com