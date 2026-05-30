De Bruyne attacca Conte: "Contento se ne sia andato, gioco troppo difensivo, mai a mio agio"

Il centrocampista belga critica apertamente la gestione tattica dell’ex tecnico del Napoli, e apre interrogativi sul suo futuro

Kevin De Bruyne rompe il silenzio e affronta senza giri di parole i temi più caldi legati alla sua esperienza al Napoli. In un'intervista rilasciata al quotidiano belga Het Nieuwsblad, il centrocampista ha parlato delle difficoltà vissute nell'ultima stagione sotto la guida di Antonio Conte, accogliendo positivamente il cambio in panchina ma senza sbilanciarsi sulla propria permanenza in azzurro.

Il fuoriclasse belga ha spiegato di non essersi mai trovato pienamente a suo agio nel sistema di gioco adottato dall'ex tecnico: "Per me è stato complicato, perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia. Non ho praticamente mai avuto l'opportunità di giocare nel ruolo che preferisco. Nonostante questo, ho sempre dato tutto per la squadra".

De Bruyne ha poi analizzato l'identità tattica del Napoli, sottolineando come l'approccio fosse eccessivamente prudente: "Giocavamo in maniera molto difensiva. Se provi a vincere ogni partita per 1-0 con un 5-4-1, proponi un certo tipo di calcio. Anche i numeri offensivi ne risentono. Se sono felice che sia andato via? Per me sì. Non era obbligato a restare".

Il belga ha inoltre ricordato alcune aspettative disattese: "L'anno scorso ci erano state promesse determinate cose sul modo di giocare, ma poi non si sono concretizzate. È un peccato, perché il calcio deve restare divertente".

Infine uno sguardo al futuro. Pur avendo un contratto valido ancora per una stagione, De Bruyne non garantisce la permanenza: "Ho un altro anno di accordo, ma voglio parlarne. Anche in passato erano state fatte promesse che poi non si sono realizzate"

Lo riporta tuttomercatoweb.com