Conte applaude la Fiorentina: "È tra le squadre che hanno alzato il livello della Serie A"

Antonio Conte ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match tra Napoli e Venezia. L’allenatore salentino ha così commentato la crescita della forza delle squadre italiane nelle co...

Antonio Conte ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match tra Napoli e Venezia. L’allenatore salentino ha così commentato la crescita della forza delle squadre italiane nelle coppe europee, sottolineando le due finali di Conference League disputate dalla Fiorentina: “Il livello del campionato italiano si è alzato notevolmente perché rispetto anche al campionato inglese, per dire, difettavamo nell’intensità. Oggi si è alzata. Tatticamente siamo nettamente migliori rispetto agli altri. C’è stata sicuramente un’evoluzione sotto tanti aspetti calcistici a livello degli allenatori. In Europa è difficile giocare contro una squadra italiana. L’anno scorso l’Atalanta ha vinto l’Europa League. La Fiorentina ha fatto due finali di Conference League, l’Inter ha fatto una finale di Champions League. Abbiamo portato 5 squadre italiane in base al coefficiente Uefa”.

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