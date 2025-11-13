Caos in casa Napoli: nonostante la crisi Conte si è preso una settimana di ferie, tornerà lunedì

Un’assenza, seppur giustificata, che fa rumore. I giocatori del Napoli non convocati in nazionale sono tornati al lavoro a Castel Volturno ma l’hanno fatto senza Antonio Conte. Una scelta che ha fatto discutere per modalità e tempismo con cui è arrivata. A maggior ragione in questo momento di crisi, con le bordate alla squadra dopo la debacle di Bologna (“Non siamo squadra, ognuno pensa al suo orticello e a fare il compitino”). Il club ha prontamente fatto rientrare l’allarme comunicando tramite una nota che le “ferie” di Conte fossero programmate da tempo e che quindi nulla centrano con l’apparente frattura con il mondo azzurro o con le voci di possibili dimissioni circolate negli ultimi giorni.

Nessuno però, dai calciatori del Napoli fino agli addetti ai lavori più vicini agli azzurri, sapeva di questa pausa chiesta da Conte. Non si tratta però di una prima volta: anche ai tempi del Chelsea Conte aveva approfittato della sosta per staccare e godersi qualche giorno di riposo. Oggi più che mai una buona occasione per ricaricare le batterie: il Conte dell’ultimo periodo è apparso svuotato, nervoso e più concentrato sulle schermaglie dialettiche che sui problemi di campo del suo Napoli. Alla ripresa gli azzurri sono attesi da un mese durissimo: Atalanta, Qarabag, Roma, Cagliari in Coppa Italia, Juventus e Benfica. Partite in cui Conte e i suoi devono dimostrare di essere tornati a remare tutti nella stessa direzione dopo qualche dichiarazione sibillina (vedi Lobotka e Lang). Lo scrive Sportmediaset