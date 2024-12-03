Conte: "Mandiamo un fortissimo abbraccio a Bove. Speriamo di vederlo quanto prima in campo"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, Antonio Conte ha voluto mandare un abbraccio a Edoardo Bove a nome della società azzurra dopo il malore accusato...

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, Antonio Conte ha voluto mandare un abbraccio a Edoardo Bove a nome della società azzurra dopo il malore accusato durante Fiorentina-Inter:"Prima di iniziare ci tenevo a nome mio e di tutti i ragazzi a mandare un fortissimo abbraccio a Edoardo Bove. Siamo tutti con lui e speriamo di vederlo quanto prima a tornare a fare quello che sa fare benissimo".

FERRARI: “FIESOLE CHIUSA ANCHE LA PROSSIMA STAGIONE. PRIMA PARTE DEI LAVORI DOVREBBE FINIRE NEL 2026”

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