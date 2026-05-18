L’agente di Vanoli apre al Napoli: “Se Conte va via sarebbe perfetto per gli azzurri”

Il procuratore del tecnico della Fiorentina Andrea D'Amico apre allo scenario azzurro per il tecnico viola in caso di possibile addio di Conte a fine stagione

Il futuro di Paolo Vanoli resta ancora tutto da scrivere. Dopo aver preso in mano una Fiorentina in grande difficoltà e aver centrato la salvezza, l’allenatore viola continua a essere al centro di riflessioni e valutazioni in vista della prossima stagione. Tra conferma a Firenze e possibili nuove opportunità, nelle ultime ore il suo nome è stato accostato anche al Napoli.

A rilanciare l’ipotesi è stato Andrea D’Amico, procuratore del tecnico, intervenuto ai microfoni di StileTv. L’agente ha parlato del possibile scenario legato ad Antonio Conte, immaginando un addio del tecnico salentino al club azzurro in estate: “Io credo che se Antonio Conte potesse accetterebbe la panchina della Nazionale, penso possa essere il finale più logico questo con il suo addio al Napoli”.

D’Amico ha poi analizzato i possibili profili per il futuro della panchina partenopea, soffermandosi anche su Vincenzo Italiano: “È un ottimo profilo ma vanno capite le aspirazioni del club, ci sono tante variabili da tenere in considerazione per il dopo-Conte in caso vada via”.

Nel corso dell’intervista è arrivata anche una chiara apertura alla candidatura di Vanoli: “Anche Vanoli sarebbe un’ottima alternativa per il Napoli”.

Infine, il procuratore ha commentato anche l’eventualità di un ritorno di Maurizio Sarri: “Sarebbe un ritorno, potrebbe comunque fare bene. Ciò non toglie che Conte lascerebbe comunque un vuoto importante e chi subentra dovrebbe avere la sua stessa filosofia per dare continuità al progetto”.