Rai, annuncio bomba: “Conte ha scelto il Napoli, c’è l’accordo triennale e la massima intesa sul mercato”

Il giornalista Ciro Venerato, in diretta alla Rai, ha annunciato che Antonio Conte ha scelto il Napoli. Il tecnico ex Juve ed Inter ha accettato la proposta di Aurelio De Laurentiis ed è pronto a firmare. Il patron del club partenopeo ha messo in stand by Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli, anche loro finiti nella lista dei desideri. Le parti sarebbero arrivate all’intesa economica e Conte sarebbe pronto a firmare un contratto triennale da 6,5 milioni a stagione. ADL avrebbe promesso all’allenatore che non interferirà con il lavoro del nuovo allenatore, trovando anche l’intesa sul mercato: pochi acquisti ma mirati.

IL MATTINO RIVELA: “SARÀ PIOLI IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI, BIENNALE DA 3 MILIONI, L’HA SCELTO DE LAURENTIIS”