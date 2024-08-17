Conte deluso: "Mi aspettavo di meglio, la situazione del mercato è complicata, speravo iniziassimo in un modo migliore"

Conte non è soddisfatto di quanto fatto nel mercato dalla sua nuova società

Antonio Conte ha parlato a SportItalia del suo Napoli e si è detto deluso per l'inizio della stagione in quanto si aspettava una situazione migliore: "Stiamo lavorando bene, ho trovato ragazzi che hanno entusiasmo e che si sanno mettere a disposizione in modo serio. Questo mi aiuta, però la situazione del mercato è un problema. Non posso dire altro ma credo che questo sia un momento critico in quanto ci mancano dei giocatori per costruire la squadra. E' vero che siamo all'inizio, ma sarà un'annata dove dovremo essere pronti a soffrire tutti insieme, compatti, nella sofferenza dovremo essere uniti e dare il massimo. In questo momento dobbiamo solamente concentrarci sul lavoro e cercare di andare oltre i nostri limiti. La nostra classifica parla chiaro, il piazzamento dell'anno scorso non è un caso."

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