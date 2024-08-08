Folorunsho litiga con Conte in allenamento. Il Napoli lo vende per 12 milioni, c'è anche la Fiorentina

Folorunsho, centrocampista del Napoli classe 1998, nell'ultima stagione al Verona e rivelazione del campionato, è in uscita dal club azzurro

Secondo quanto raccontato dal giornalista Francesco Balzani, giornalista della Gazzetta, ci sarebbe stata una grossa lite in allenamento tra Antonio Conte e Folorunsho, il centrocampista azzurro è in uscita dal Napoli e nelle ultime ore c'è stato anche un sondaggio della Fiorentina, alla ricerca di nuovi centrocampisti. Anche la Lazio è sul giocatore che ha giocato anche gli europei con la maglia azzurra. Folorunsho ha una quotazione di 12 milioni di euro ed è sul mercato.

LE CIFRE DI RICHARDSON ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-richardson-alla-fiorentina-95-milioni-500-mila-euro-di-bonus-e-10-rivendita/263513/