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Folorunsho litiga con Conte in allenamento. Il Napoli lo vende per 12 milioni, c'è anche la Fiorentina

Folorunsho, centrocampista del Napoli classe 1998, nell'ultima stagione al Verona e rivelazione del campionato, è in uscita dal club azzurro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2024 20:18
Folorunsho litiga con Conte in allenamento. Il Napoli lo vende per 12 milioni, c'è anche la Fiorentina -
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Secondo quanto raccontato dal giornalista Francesco Balzani, giornalista della Gazzetta, ci sarebbe stata una grossa lite in allenamento tra Antonio Conte e Folorunsho, il centrocampista azzurro è in uscita dal Napoli e nelle ultime ore c'è stato anche un sondaggio della Fiorentina, alla ricerca di nuovi centrocampisti. Anche la Lazio è sul giocatore che ha giocato anche gli europei con la maglia azzurra. Folorunsho ha una quotazione di 12 milioni di euro ed è sul mercato.

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