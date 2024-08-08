Pedullà annuncia: "Richardson alla Fiorentina, 9,5 milioni + 500 mila euro di bonus e 10% rivendita"

La Fiorentina ha chiuso per il centrocampista marocchino del Reims classe 2002, operazione da 10 milioni di euro

Amir Richardson è prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, come riporta Alfredo Pedullà dà le cifre dell'affare tra la società viola e il Reims, si tratta di 9.5 milioni più 500 mila euro di bonus e il 10% della futura rivendita per il club francese. Il calciatore, impegnato con il Marocco alle Olimpiadi fino ad oggi, sarà a Firenze a breve per le visite mediche. Si tratta di un centrocampista centrale classe 2002.

LE CIFRE DEL TRASFERIMENTO DI DAVID DE GEA ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-de-gea-alla-fiorentina-contratto-da-1-milione-piu-bonus-con-opzione-presto-a-firenze/263506/