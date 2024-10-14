Folorunsho in estate poteva essere della Fiorentina: "A Conte non piaceva il suo atteggiamento"

Folorunsho dopo la grande stagione al Verona è tornato al Napoli senza essere al centro del progetto, per questo in estate poteva andar via

Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche di Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli, ha parlato della situazione del suo assistito a Radio CRC. In estate Folorunsho, dopo la rottura con Conte, era stato accostato anche alla Fiorentina:

"Ma perché dovrebbe andare alla Lazio... Abbiamo rinnovato il contratto perché Conte lo voleva e puntava su Folorunsho. Il presidente ha eseguito, dunque club e mister hanno voluto Folorunsho, facendo un contratto importante.

Poi dopo è successo qualcosa e la situazione è degenerata, nessuno ha capito la reale situazione. Una situazione gestita male da me, sicuramente ho qualche colpa io e qualche colpa anche il club. Le colpe ce l'abbiamo io e Manna, non il presidente, il giocatore e l'allenatore. Perché arrivò una proposta importante dell'Atalanta, da 15 milioni di euro, il Napoli avrebbe fatto una grande plusvalenza e quei 15 milioni servivano al Napoli per il mercato.

Il mio amico Manna si è fatto ingolosire dalla cifra, erano intasati e avevano bisogno di vendere per cominciare il mercato. Io ero stuzzicato dal farlo allenare da Gasperini. In più anche il ragazzo avrebbe guadagnato di più, nonostante il Napoli gli avesse fatto un contratto importante. Il problema è stato che abbiamo fatto tutto io e Manna, senza dirlo né a Folorunsho né a Conte.

Poi l'affare è saltato perché si è fatto male Scamacca e l'investimento l'Atalanta doveva farlo su Retegui. Folorunsho non sapeva niente, il giorno dopo l'ha appreso dai siti e mi ha chiesto. Io non potevo omettere tutto e glielo dissi. Ma Conte non c'entrava nulla. La colpa è nostra. Poi il giocatore ha cominciato ad avere un atteggiamento diverso e con Conte non puoi permettertelo".

Prosegue quindi l'agente di Folorunsho: "Dopo le dinamiche cambiano, magari si cerca un calciatore con caratteristiche diverse. C'era anche la questione Lazio fino alla fine. Io e Manna abbiamo fatto l'errore di gestire male quella situazione, ma poi ci siamo subito allineati e abbiamo detto che il giocatore non si sarebbe mosso da Napoli, chiunque arrivasse. Conte poi ha capito la situazione, il momento, ha parlato col ragazzo, quest'ultimo si è messo in riga e ha ricominciato ad allenarsi bene.

Oggi è al 100%. La cosa è rientrata perché il mister è stato chiaro col ragazzo. Qualsiasi persona allenasse il Napoli io non mi sono mai sentito sereno, anche quando c'era Spalletti. Con mister Conte invece per me il Napoli è l'ultimo pensiero perché il mister ispira fiducia, sicurezza. Sai che tutto ciò che fa è giusto per vincere. Non ha retropensieri negativi in niente. E soprattutto non guarda in faccia a nessuno".

Conclude infine Giuffredi: "Folorunsho resta a Napoli fino a giugno. Noi l'errore l'abbiamo fatto in estate. Sappiamo che Folorunsho è un giocatore forte. Se la Lazio mette i soldi? A noi non interessa. Folorunsho oggi è entrato in condizione, oggi è un giocatore al 100% per fare bene.

Sappiamo che si gioca una volta a settimana. Il Napoli sta andando benissimo, ha grandi calciatori in quella zona di campo. Folorunsho deve avere pazienza e lavorare per il futuro perché l'anno prossimo si giocherà ogni tre giorni e troverà più spazio". Lo riporta TMW