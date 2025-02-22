Conte: "Il Como è una squadra forte altrimenti non andresti a vincere a Firenze con quell'autorevolezza"

Il tecnico campano ha detto la sua riguardo alla partita che domani la capolista dovrà giocare in Lombardia

Alla vigilia della sfida contro il Como, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha commentato anche l'ultimo successo dei lombardi contro la Fiorentina di domenica scorsa: "Il Como è una realtà interessante, ha un ottimo progetto che gli ha permesso di acquistare diversi giocatori importanti tra cui Nico Paz e Diao. E' una società forte perchè altrimenti non ti potresti permettere di fare un'offerta per Theo Hernandez, dovremo essere bravi a non farci mettere sotto sul piano del palleggio perchè, come abbiamo visto a Firenze, loro ti sanno mettere in grossa difficoltà e sono rimasto impressionato dalla loro partita di domenica scorsa perchè non è facile vincere così a Firenze. Di conseguenza, per noi sarà durissima uscire domani con i tre punti che per noi sono fondamentali per i nostri obiettivi".