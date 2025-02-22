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Conte: "Il Como è una squadra forte altrimenti non andresti a vincere a Firenze con quell'autorevolezza"

Il tecnico campano ha detto la sua riguardo alla partita che domani la capolista dovrà giocare in Lombardia

A cura di Mirko Carmignani
22 febbraio 2025 21:21
Conte: "Il Como è una squadra forte altrimenti non andresti a vincere a Firenze con quell'autorevolezza" -
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Alla vigilia della sfida contro il Como, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha commentato anche l'ultimo successo dei lombardi contro la Fiorentina di domenica scorsa: "Il Como è una realtà interessante, ha un ottimo progetto che gli ha permesso di acquistare diversi giocatori importanti tra cui Nico Paz e Diao. E' una società forte perchè altrimenti non ti potresti permettere di fare un'offerta per Theo Hernandez, dovremo essere bravi a non farci mettere sotto sul piano del palleggio perchè, come abbiamo visto a Firenze, loro ti sanno mettere in grossa difficoltà e sono rimasto impressionato dalla loro partita di domenica scorsa perchè non è facile vincere così a Firenze. Di conseguenza, per noi sarà durissima uscire domani con i tre punti che per noi sono fondamentali per i nostri obiettivi".

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