Zap Mangusta: “Kean la punta più forte della Serie A. Gud? Se torna quello di Genova…”

“Il mio cuore vorrebbe che la partita finisse in parità”

Zap Mangusta, all’anagrafe Diego Pesaola, è stato intervistato da La Nazione, e ha parlato di Fiorentina-Napoli: “Un trofeo a Firenze? Le finali perse negli anni scorsi sono un grosso rimpianto. Kean è il centravanti più forte del campionato. Se Gudmundsson poi torna quello di Genova, la Viola darà fastidio a molti. Il mio cuore vorrebbe che la partita finisse in parità per quanto sarebbe l'ora che la Fiorentina si togliesse una grande soddisfazione.

Pioli è una bellissima persona, un uomo elegante e soprattutto un tecnico che pratica bel calcio. Ma Conte sembra davvero un alter ego di mio padre per come si muove in panchina e per quanto è focoso. Ma ciò non toglie che siano due ottimi allenatori”.