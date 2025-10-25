Il Napoli strapazza l’Inter 3-1 e torna in testa alla classifica: Mkhitaryan ko, in dubbio per la Fiorentina?

Come spesso succede nel calcio, il pronostico è stato sovvertito dal campo. O meglio: per molti l’Inter era data favorita sul Napoli, visto il diverso momento di forma delle due squadre che si approcciavano alla sfida del Maradona in modo diametralmente opposto. L’Inter arrivava da due successi più che convincenti con Roma (1-0) e in Champions con l’Union SG (4-0). Il Napoli invece dalla sconfitta con Torino (1-0) e da quella pesantissima col PSV in Europa (6-2).

Dopo due sconfitte consecutive e due prestazioni da dimenticare, il Napoli risorge nel primo big match disputato in questa stagione al Maradona. De Bruyne, McTominay e Anguissa (i tre dei Fab 4 disponibili, dunque i Fab 3) firmano il 3-1 all’Inter. Di Calhanoglu, su rigore, la rete di marca nerazzurra.

Problema ai flessori della coscia sinistra per il centrocampista armeno Mkhitaryan che molto probabilmente sarà indisponibile per il match contro la Fiorentina come riportato da TMW.