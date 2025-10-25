25 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Il Napoli strapazza l’Inter 3-1 e torna in testa alla classifica: Mkhitaryan ko, in dubbio per la Fiorentina?

News

Il Napoli strapazza l’Inter 3-1 e torna in testa alla classifica: Mkhitaryan ko, in dubbio per la Fiorentina?

Redazione

25 Ottobre · 20:05

Aggiornamento: 25 Ottobre 2025 · 20:05

TAG:

arbitri serie aInterNapoli

Condividi:

di

Vittoria del Napoli che al Maradona regola l'Inter 3-1 e torna in vetta alla classifica, fuori per un problema ai flessori della coscia

Come spesso succede nel calcio, il pronostico è stato sovvertito dal campo. O meglio: per molti l’Inter era data favorita sul Napoli, visto il diverso momento di forma delle due squadre che si approcciavano alla sfida del Maradona in modo diametralmente opposto. L’Inter arrivava da due successi più che convincenti con Roma (1-0) e in Champions con l’Union SG (4-0). Il Napoli invece dalla sconfitta con Torino (1-0) e da quella pesantissima col PSV in Europa (6-2).
Dopo due sconfitte consecutive e due prestazioni da dimenticare, il Napoli risorge nel primo big match disputato in questa stagione al Maradona. De Bruyne, McTominay e Anguissa (i tre dei Fab 4 disponibili, dunque i Fab 3) firmano il 3-1 all’Inter. Di Calhanoglu, su rigore, la rete di marca nerazzurra.

Problema ai flessori della coscia sinistra per il centrocampista armeno Mkhitaryan che molto probabilmente sarà indisponibile per il match contro la Fiorentina come riportato da TMW.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio