Allegri pronto a firmare col Napoli: Addio al Milan definito e nuova panchina già decisa

L'ex tecnico di Juventus e Milan è pronto a sbarcare in azzurro al posto di Conte

Max Allegri si prepara a sedersi sulla panchina del Napoli per raccogliere il testimone da Antonio Conte. Nonostante i primi contatti con Vincenzo Italiano, la dirigenza campana ha preferito puntare sulla grande esperienza del mister livornese. L'operazione non è ancora ufficiale poiché il tecnico toscano deve prima formalizzare la rescissione del contratto che lo lega ancora al Milan. Tuttavia, come riferito da Sportitalia, l'affare è ormai in dirittura d'arrivo: per l'ex centrocampista, che ha difeso i colori azzurri anche durante la sua carriera da calciatore dopo le tappe a Pescara e Cagliari, è già sul tavolo un accordo di due anni con opzione per il terzo, che gli permetterà di guidare i partenopei sul prestigioso palcoscenico della prossima Champions League.