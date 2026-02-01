Polverosi massacra la Fiorentina: “Con questa superficialità vola diretta in Serie B”

Nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo un articolo di Alberto Polverosi: “C ampionato amatoriale Uisp: rinvio lungo del portiere, un difensore mai stato impeccabile come marcatore controlla un centravanti col fisico da taglialegna, intorno non c’è nessuno, il centravantone mette fuori combattimento il presunto marcatore, intorno non c’è anima viva che possa aiutarlo, scappa via un furetto, prende la palla e fa gol. Oh, ci può stare, siamo fra amatori. E invece siamo in Serie A, più precisamente al Maradona. Il portiere che rilancia è Meret, il non-marcatore è Pongracic, il centravanti potente è Hojlund, il furetto è Vergara, le belle anime viola che lasciano una prateria davanti ai napoletani sono Gosens, Vergara e Comuzzo, che si trova ben al di là della linea di metà campo perché deve guardare Elmas. All’andata, tre a uno per il Napoli al Franchi, Hojlund aveva distrutto Pongracic. Al ritorno, ancora Pongracic contro Hojlund. Un mistero. Risolto da Vanoli a inizio ripresa quando ha consegnato il danese a Comuzzo.

Tutta la partita è stata impostata male dalla Fiorentina, Brescianini su Vergara era un altro duello improponibile (l’ex atalantino non l’ha mai visto), tantoché dopo i primi 20′, dopo l’1-0 e l’auto-palo di Comuzzo nella mischia sulla linea di porta, Vanoli ha spostato alcune marcature in mezzo al campo. La reazione c’è stata, palo di Piccoli, occasione di Gudmundsson, almeno questo era un buon segnale, faceva pensare a un secondo tempo diverso. Certo, come no. Primo attacco del Napoli, Gutierrez ha ballato davanti a Gosens per un tempo infinito senza che nessun viola si degnasse di raddoppiare, così ha saltato il tedesco e ha piazzato la palla sul secondo palo. Ma che razza di difesa ha la Fiorentina? Stanno comprando tutte mezze ali, ma qui c’è bisogno di difensori veri e soprattutto di gente che capisca che così, con questa superficialità, la Fiorentina vola dritta in B.