Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Penna arbitrerà Napoli-Fiorentina: è un amuleto per gli azzurri, 2 sconfitte e 14 vittorie in 20 partite

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.12.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Redazione

28 Gennaio · 12:38

TAG:

ACF FiorentinaNapoli

di

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha comunicato sul sito dell’AIA le sue scelte in vista del prossimo turno di Serie A. Ad arbitrare Napoli-Fiorentina ci sarà La Penna, al Var la coppia Nasca e Aureliano mentro il quarto uomo sarà Marcenario. La Penna è una sorta di totem per gli azzurri, con lui infatti il Napoli ha perso solo 2 volte in 20 partite e ne ha vinte 14. Sono 6 vittorie di fila del Napoli con la Penna e 8 vittorie nelle ultime 7.

Però una delle due sconfitte del Napoli con l’arbitro romano è stata proprio con la Fiorentina, per altro in una partita giocata al Maradona con i napoletani campioni d’Italia in carica. Si tratta del Napoli-Fiorentina dell’8 Ottobre 2023, una partita finita 3-1 per i viola con le reti di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez. Una delle serate più esaltanti dell’era Commisso e della gestione Italiano

