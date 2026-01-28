La Penna arbitrerà Napoli-Fiorentina: è un amuleto per gli azzurri, 2 sconfitte e 14 vittorie in 20 partite

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha comunicato sul sito dell’AIA le sue scelte in vista del prossimo turno di Serie A. Ad arbitrare Napoli-Fiorentina ci sarà La Penna, al Var la coppia Nasca e Aureliano mentro il quarto uomo sarà Marcenario. La Penna è una sorta di totem per gli azzurri, con lui infatti il Napoli ha perso solo 2 volte in 20 partite e ne ha vinte 14. Sono 6 vittorie di fila del Napoli con la Penna e 8 vittorie nelle ultime 7.

Però una delle due sconfitte del Napoli con l’arbitro romano è stata proprio con la Fiorentina, per altro in una partita giocata al Maradona con i napoletani campioni d’Italia in carica. Si tratta del Napoli-Fiorentina dell’8 Ottobre 2023, una partita finita 3-1 per i viola con le reti di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez. Una delle serate più esaltanti dell’era Commisso e della gestione Italiano