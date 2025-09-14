Repubblica dura su Fagioli: “Se è questo in campo, meglio scegliere altro e metterlo in panchina”

Nell’edizione odierna della Repubblica, il giornalista Giuseppe Calabrese ha criticato la prova viola di ieri sera ed in particolare di Fagioli: “Se Fagioli è questo, allora meglio altro perché non si è mai visto e non è mai stato lui a far giocare la Fiorentina. Chiaramente si sapeva che il Napoli era più forte, ma la Fiorentina è stata poca cosa nei singoli ed il divario è stato davvero enorme, quel quarto d’ora è stato un incubo in cui la squadra viola è stata davvero esposta a tutte le sue carenze e limiti strutturali e tecnici.”

Prosegue: “Dzeko non è mai stato un raccordo valido capace di legare il gioco tra attacco e centrocampo e ha lasciato Kean troppo isolato con tutta la difesa azzurra addosso. Il calcio di Pioli non è stato ancora assimilato e la Fiorentina si è sfaldata contro un Napoli che ha giocato a uomo a centrocampo e non le ha lasciato via d’uscita.”