Il Napoli vuole Fortini a gennaio, anche solo in prestito. Ha il contratto in scadenza con la Fiorentina

Il Napoli vuole Fortini a gennaio, anche solo in prestito. Ha il contratto in scadenza con la Fiorentina

Redazione

18 Dicembre · 16:59

Nonostante la stagione a dir poco deludente della Fiorentina Niccolò Fortini ha gli occhi addosso di diverse squadre. In particolare sull'esterno classe 2006 c'è l'interesse del Napoli di Antonio Conte. Il Napoli infatti vuole Fortini già nel mercato di gennaio che inizierà tra pochi giorni. Ed è disposto a prenderlo anche solo in prestito con diritto di riscatto. Fortini ha il contratto in scadenza con la Fiorentina a giugno 2027 e anche per questo potrebbe essere l'ultima sessione utile per la società viola di vendere il talentuoso esterno a prezzo pieno. Vedremo se ci saranno degli sviluppi

