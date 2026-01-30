30 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:16

Kean e Piccoli partono per Napoli, sono tra i convocati della Fiorentina. Presenti anche Dodó e Mandragora

30 Gennaio · 16:16

La lista dei convocati viola per la partita contro il Napoli:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRESCIANINI Marco

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) FORTINI Niccolò

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack

14) KEAN Moise Bioty

15) KOUADIO Eddy Nda Konan

16) LEZZERINI Luca (P)

17) MANDRAGORA Rolando

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PICCOLI Roberto

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) SOLOMON Manor

