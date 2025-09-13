FORMAZIONE FIORENTINA: DZEKO IN ATTACCO, MANDRAGORA A CENTROCAMPO. È 3-5-2
La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Napoli. Questi gli undici titolari scelti da Stefano Pioli
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2025 19:41
La Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi per la sfida contro il Napoli di Antonio Conte, calcio di inizio alle ore 20.45. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens, Dzeko, Kean