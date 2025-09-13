Labaro Viola

FORMAZIONE FIORENTINA: DZEKO IN ATTACCO, MANDRAGORA A CENTROCAMPO. È 3-5-2

La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Napoli. Questi gli undici titolari scelti da Stefano Pioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2025 19:41
FORMAZIONE FIORENTINA: DZEKO IN ATTACCO, MANDRAGORA A CENTROCAMPO. È 3-5-2 - Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Napoli
Condividi

La Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi per la sfida contro il Napoli di Antonio Conte, calcio di inizio alle ore 20.45. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens, Dzeko, Kean

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok