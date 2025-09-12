Nonostante l’assenza degli Ultras Napoletani il settore ospiti per Fiorentina-Napoli è sold out

Sold out il settore ospiti nonostante la rinuncia del tifo organizzato

Saranno 300 i tifosi del Napoli presenti nel settore ospiti del Franchi che è andato sold out.

Non saranno presenti gli Ultras Napoletani che ieri tramite un comunicato hanno chiarito la loro posizione riguardo la trasferta contro la Fiorentina.

Queste le parole dei tifosi del Napoli: “Troviamo inaccettabile partecipare a una vera e propria Lotteria.Ci colpisce il silenzio complice del Napoli, che continua ad essere un modello vincente sul campo, ma non ha ancora imparato a riservare la giusta considerazione ai propri principali clienti. A queste condizioni siamo noi a decidere di non essere presenti a Firenze”.