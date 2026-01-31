31 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:11

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Comuzzo e quel no all’offerta da oltre 30 milioni del Napoli. Commisso lo blindò”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Comuzzo e quel no all’offerta da oltre 30 milioni del Napoli. Commisso lo blindò”

Redazione

31 Gennaio · 10:04

Aggiornamento: 31 Gennaio 2026 · 10:04

TAG:

ComuzzoFiorentinaNapoli

Condividi:

di

Sembra passata ormai una vita da quel momento

Comuzzo, chi si rivede. Un anno dopo, il difensore viola sarà nello stadio del club che offrì alla Fiorentina una cifra altissima per provare ad aggiudicarselo. Il Napoli si spinse oltre i 30 milioni di euro facendo i conti con il rifiuto di Rocco Commisso, che dichiarò di non voler cedere il giocatore per meno di 40 milioni. Blindandolo idealmente. Sembra passata una vita da quel momento, nel mezzo ci sono stati dodici mesi in cui Comuzzo è rimasto a Firenze nonostante le lusinghe estive da 40 milioni dell’Al-Hilal (scartato dal classe 2005) e da 25 dell’Atalanta. Sarebbe inutile fare i conti ora con quel no detto al Napoli, realtà che sarebbe stata pronta a fare follie per un ragazzo che nell’ultimo periodo si è di nuovo un po’ perso, come tutta la squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio