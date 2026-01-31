Corriere dello Sport: “Comuzzo e quel no all’offerta da oltre 30 milioni del Napoli. Commisso lo blindò”

Comuzzo, chi si rivede. Un anno dopo, il difensore viola sarà nello stadio del club che offrì alla Fiorentina una cifra altissima per provare ad aggiudicarselo. Il Napoli si spinse oltre i 30 milioni di euro facendo i conti con il rifiuto di Rocco Commisso, che dichiarò di non voler cedere il giocatore per meno di 40 milioni. Blindandolo idealmente. Sembra passata una vita da quel momento, nel mezzo ci sono stati dodici mesi in cui Comuzzo è rimasto a Firenze nonostante le lusinghe estive da 40 milioni dell’Al-Hilal (scartato dal classe 2005) e da 25 dell’Atalanta. Sarebbe inutile fare i conti ora con quel no detto al Napoli, realtà che sarebbe stata pronta a fare follie per un ragazzo che nell’ultimo periodo si è di nuovo un po’ perso, come tutta la squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.