Per domani sono stati venduti 21 mila biglietti, mancano mille tagliandi per il sold-out

Sono 21 mila i biglietti venduti per la sfida di domani tra Fiorentina e Napoli, sono rimasti mille tagliandi principalmente in tribuna.

La Fiorentina è pronta a tornare a giocare al Franchi dopo piú di quattro mesi e lo farà assieme a tutto il suo popolo. Causa lavori la capienza dello stadio e di circa 22 mila spettatori e per la gara di domani ad ora sono stati staccati 21 mila tagliandi con Maratona e Curva Ferrovia praticamente sold-out. La speranza è che si faccia il tutto esaurito per accogliere al meglio il ritorno a casa della Fiorentina.