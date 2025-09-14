La Fiorentina di Pioli non va: seconda partenza peggiore in 15 anni con due punti raccolti in tre gare

La squadra viola stecca ancora e rimane ferma al palo con zero vittorie in tre partite mentre le concorrenti si allontanano

La Fiorentina ha raccolto solo due punti nelle prime 3 gare del campionato e, come l'anno scorso, non vince nemmeno una gara. Infatti, l'avvio di Pioli è simile a quanto successo con Palladino che pareggiò le prime 3 giornate con Parma, Monza e Venezia. La partenza di Pioli è la seconda peggiore degli ultimi 15 anni dopo solo l'inizio stagione di Montella che fece solo un punto in tre match nell'annata 2019-2020 perdendo per 3-4 in casa col Napoli per poi cedere al Genoa a Marassi e pareggiare in casa 0-0 con la Juventus con il successo che arrivò solo alla quinta giornata in casa con la Sampdoria per 2-1. Pioli aveva acceso l'entusiasmo della piazza, ma per ora la sua Fiorentina resta un cantiere lontano dal completamento visto che rimangono molti problemi e diversi nodi da sciogliere e già dalla prossima giornata casalinga con il Como il tecnico emiliano è chiamato ad invertire la rotta.