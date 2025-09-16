Bucchioni: “La Fiorentina non ha ancora identità di gioco, ma non possiamo attaccare già ora Pioli”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina: “Al momento il Napoli è al livello di squadra ingiocabile, ma ciò che è evidente è che la Fiorentina non ha ancora un’idea chiara di gioco e di identità e fa fatica a creare occasioni da gol, manca totalmente l’aggressività e la squadra non è mai stata in grado di chiudere le linee di passaggio con degli errori enormi.”

Sui singoli: “La Fiorentina ha provato a prendere Lindelof perché ha due centrali come Comuzzo e Marì che non si incastrano bene col calcio di Pioli, poi sono rimasti e vediamo che hanno delle mancanze rispetto alla richiesta. La difesa a 3 non è compatta e non riesce mai a stringere, anzi, vedo troppi spazi dove gli avversari entrano come nel burro.”

Su Pioli: “Devo restare fiducioso e non lo attacco affatto perché ripongo in lui la mia speranza, è stato scelto per vincere ed ha l’esperienza per farlo. La società crede in lui e io devo fare lo stesso perché non possiamo buttare via tutto immediatamente perché pure Gasperini a Bergamo lo volevano cacciare subito, ma poi ha fatto 9 anni fantastici, ci vuole pazienza ed equilibrio nelle valutazioni.”

Su Dzeko: “A livello strategico è stata una scelta giusta e la formazione schierata era molto razionale con giocatori forti muscolarmente poi purtroppo non ha reso, ma l’idea di metterlo era corretta perché doveva schermare Lobotka lasciando spazio a Kean.”