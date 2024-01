Agente Bonaventura: “La Fiorentina non ci ha chiamato per il rinnovo ma Jack lo merita”

Enzo Raiola, procuratore di Jack Bonaventura, ha parlato a Dazn, queste le sue parole:

“Soffro quando vedo i miei giocatori essere uno contro l’altro, come è accaduto in Sassuolo-Fiorentina perché anche Consigli fa parte dei miei giocatori. Ero felice per Consigli che ha parato il rigore, un po’ meno per Jack che lo ha sbagliato ma sono cose che succedono. Il rinnovo non è un nostro problema. La società ha fatto intendere di voler continuare questo rapporto ma è una di quelle situazioni per le quali non ho risposte. Ancora non è arrivata nessuna chiamata dalla Fiorentina per il suo rinnovo ma Giacomo lo merita per numeri e qualità. Su Stengs posso dire che la Fiorentina non lo ha mai cercato, non mi risulta ci sia niente”

SPUNTA IL NOME DI BRYAN GIL